Командир 194-го батальона так называемой теробороны Украины Дмитрий Кузьменко рассказал о провале его подразделения в Херсоне. С бойцом пообщался военный корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь.

По словам Кузьменко, командование обрекло необученных бойцов теробороны на гибель.

После начала российской спецоперации с Кузьменко связался командир и заявил, что на херсонском направлении не будет российских войск. В тероборону, как рассказал комбат, начали отправлять буквально всех подряд, а затем командование распорядилось раздать оружие личному составу и отправить всех по домам.

«Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт», — рассказал боец.

Только спустя несколько дней после начала операции бойцы теробороны узнали, что российская техника уже находится на окраине Херсона. Тогда Кузьменко предложил вывести личный состав, так как никаких установок по обороне не было, но получил приказ оставаться на местах.

Позже подразделение Кузьменко заняло позиции на окраине. Во время рассредоточения бойцы встретили местного жителя, который им сообщил, что войска РФ уже находятся в городе и нет смысла в действиях теробороны.

Тем не менее бойцы попытались занять позиции. Практически сразу же по ним был открыт огонь. Между тем у теробороны, как рассказывает Кузьменко, было при себе только четыре РПГ «Муха» и «коктейли Молотова». Когда он заметил, что среди его бойцов есть убитые и раненые, вновь связался с командиром, и ему дали команду отступать.

«Со мной вместе приехало около 43 человек. Осталось на поле боя около 18–20 человек», — рассказал Кузьменко.

После отступления командование приказало бойцам зарыть оружие и спрятаться. Спустя некоторое время экс-командир батальона Кузьменко был задержан в Херсоне.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая власти Херсонской области выразили уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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