Источники раскрыли детали обновления сделки ОПЕК+

Страны – члены ОПЕК+ в четверг, 2 мая, обсуждают увеличение нефтедобычи в июле и августе на 650 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо ранее планировавшихся 432 тыс. б/с. Об этом написала в своем Twitter заместитель главы аналитического бюро Energy Intel Амена Бакр.

С августа 2021 года страны альянса наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c ежемесячно. На встрече в конце марта план подкорректировали — с мая 2022 года страны объединения увеличивают добычу на 432 тыс. б/с в месяц из-за новых для некоторых государств базовых уровней добычи.

2 июня осведомленный высокопоставленный источник сообщил «Известиям», что США предложили Саудовской Аравии исключить РФ из ОПЕК+ в обмен на разблокировку поставок вооружений. Также Вашингтон предложил нарастить поставки нефти в Евросоюз. Отмечалось, что Эр-Рияд не согласился.

1 июня опрошенные «Известиям» эксперты предположили, что сделка ОПЕК+, вероятно, сохранится без изменений. Организация продолжит придерживаться плановых объемов увеличения нефтедобычи. Также не стоит ожидать исключения России из сделки.

При этом газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Саудовская Аравия дала понять западным союзникам, что готова нарастить добычу нефти. Это станет возможным, если нефтедобыча в России существенно сократится из-за усиления санкций.

Администрация США неоднократно призывала картель быстрее наращивать нефтедобычу, чтобы справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией.