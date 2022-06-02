Стала известна дата открытия после ремонта трассы Находка–Кавалерово

В Приморском крае начался ремонт трассы Находка–Лазо–Ольга– Кавалерово. Завершить ремонт должны к 1 сентября.

Vostokmedia со ссылкой на региональное правительство пишет, что бригада провела разбивку участка, очистила полосу отвода. Рядом с ремонтируемым участком установила предупреждающие знаки. На участке действует реверсивное движение.

По плану рабочие должны восстановить дорожное полотно и профиль кюветов, наладить работу новой водопропускной трубы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на трассе Раздольное–Хасан с 6 июня начнет работать новый пункт весового контроля. Сначала это будет происходить в тестовом режиме, так что первые месяцы водителям можно не беспокоиться о штрафах за пересечение пункта на тяжелых автомобилях. Как уточнили в правительстве региона, тестовый режим вводится до 6 сентября.