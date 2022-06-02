В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам «Ваффен СС»

В Бельгии власти коммуны Зедельгем демонтировали памятник латышским легионерам «Ваффен СС», несмотря на протесты латвийской стороны. Об этом в четверг, 2 июня, говорится в заявлении Музея оккупации Латвии.

«Музей оккупации Латвии возмущен и разочарован письмом самоуправления Зедельгема о запланированном сносе памятника «Латвийский улей во имя свободы» от 30 мая. Следуя своему намерению, муниципалитет Зедельгема 31 мая демонтировал памятник и переместил его в хранилище. Это было сделано без согласования с автором памятника Кристапсом Гулбисом и партнерами самоуправления в Латвии — музеем оккупации Латвии и ее ассоциацией», — говорится в сообщении на сайте музея.

По мнению представителей музея, подобное действие со стороны муниципалитета Зедельгема нельзя расценивать иначе как добровольный шаг, отрицающий историческую память народа Латвии. Отмечается, что он противоречит самому понятию свободы, которое символизирует памятник.

Мемориал, посвященный латышским легионерам «Ваффен СС», открыли в сентябре 2018 года в бельгийском городе Зедельгем. Он стал причиной широких дискуссий и народных протестов. В 2021 году международная экспертная группа историков пришла к выводу, что установка мемориала была неуместной и его необходимо демонтировать.

Легион «Ваффен СС» — национальное воинское формирование, которые было создано в годы Второй мировой войны на территории Латвии. «Ваффен СС», называвшийся также «резервными войсками СС», принимал участие в военных действиях и акциях оперативных групп, осуществляющих геноцид. Это части военных находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.