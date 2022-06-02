В ГД раскритиковали прекращение выплат пособий украинским беженцам в Польше

Варшаву не заботит судьба украинских беженцев. Об этом в четверг, 2 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя решение польских властей прекратить выплату пособий большинству беженцев с Украины.

«Польша, поначалу трубившая во все концы о своем радушии по отношению к украинцам, решила, что спустя несколько месяцев стоит прекратить быть гостеприимными хозяевами. Действия Польши — некий намек на то, что спустя четыре месяца людям стоит подумать о том, что им делать дальше — либо работать на благо Польши, таким образом обеспечивая себя самостоятельно, либо возвращаться домой», — подчеркнул он.

По словам парламентария, судьба украинских беженцев не особо заботит Варшаву. Как отметил Белик, Польша преследует свои интересы и старается извлечь из ситуации, происходящей на Украине, свою выгоду. Себе в ущерб она действовать не будет, заключил депутат.

31 мая польское издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Польши Павла Шефернакера сообщило, что Варшава прекратит выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля. Так, пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается, — инвалиды, а также беременные и многодетные женщины. Данное решение принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно зарабатывать.

В свою очередь директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал польские пособия для беженцев маркетинговым ходом.

17 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз (ЕС) в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев с Украины. По его словам, всего с начала специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса границу Польши пересекли свыше 3 млн беженцев из Украины.

До этого замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач отметил, что польская комиссия добивается того, чтобы Еврокомиссия выделила дополнительные средства поддержки стране в связи с наплывом беженцев.

При этом 14 мая в соцсетях появилось видео о том, как поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны. Поляки призвали уроженцев Украины идти служить в армию своей страны либо возвращаться на свои земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».