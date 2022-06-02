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Эксперт предупредила об опасных бактериях в водонагревателях

Эксперт Лактионова предупредила об опасных бактериях в водонагревателях
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Редактор разделов «Дом», «Ремонт» и «Дача» «Ситилинк Журнала» Ксения Лактионова 2 июня рассказала, что спустя одну-две недели в неслитой воде бака домашнего водонагревателя могут завестись опасные бактерии.

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Эксперт рекомендовала перед использованием нагревателя для профилактики подогревать воду примерно до 70 градусов.

«Эта мера защитит от бактерий, которые размножаются в воде: кишечной палочки, стрептококков и легионеллы», — сказала Лактионова в беседе с «Газетой.Ru».

14 апреля начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова сообщила, что бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека. Специалист уточнила, что бактерии проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки.

1 апреля стало известно, что омский Россельхознадзор нашел смертельно опасные микроорганизмы в пельменях в Омске. Листерии были обнаружены в трех из пяти исследуемых образцах мясных полуфабрикатов в тестовой оболочке. При этом марку пельменей ведомство не назвало. Известно лишь, что партию сняли с продажи.

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