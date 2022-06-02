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В Бердянске объяснили взрыв в порту работой по разминированию

В мэрии Бердянска заявили, что взрыв в порту города произошел из-за разминирования
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Фото: РИА Новости
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Взрывы в порту Бердянска, находящегося под контролем российских сил, связаны с разминированием территории. Об этом сообщили в четверг, 2 июня, в Telegram-канале городской администрации.

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«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в официальном Telegram-канале мэрии Бердянска.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в этот же день отметил, что порт, расположенный в Запорожской области Украины, находится под контролем ВС России. Он призвал не верить фейкам от украинских Telegram-каналов о причастности к взрывам диверсионно-разведывательных групп.

Работы по разминированию проводит инженерная служба Черноморского флота России. Специалисты намерены провести полное разминирование фарватера Бердянского порта в течение трех суток.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что российские саперные подразделения приступили к разминированию побережья Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. В ходе работ саперы обнаруживают и обезвреживают неразорвавшиеся во время недавних боев боеприпасы. Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте с применением накладных зарядов.

В Минобороны РФ отметили, что саперами обследовано уже более 50 км побережья Азовского моря. Инженерные работы на побережье проводят специалисты Международного противоминного центра. В процессе работы для уничтожения мин применяются робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В марте глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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