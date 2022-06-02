Причиной гибели рыбы в реке в Братске стало химическое загрязнение

На реке Вихорева в Братске Иркутской области произошла массовая гибель рыбы. Река относится к высшей категории рыбохозяйственного значения.

Проверку по факту случившегося проводила природоохранная прокуратура. По ее материалам возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

Так, был установлен факт загрязнения сточными сбросами с превышением допустимых концентраций по химическим веществам, относящимся к 1-му и 3-му классам опасности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональную прокуратуру. В результате загрязнения произошла массовая гибель водных ресурсов, деградация мест нагула рыбы, что привело к существенному снижению рыбопродуктивности водоема.