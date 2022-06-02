Матвиенко назвала условие для продолжения переговоров с Украиной

Переговоры России с Украиной возможны только при соблюдении российских условий и их неизменности. Об этом в четверг, 2 июня, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло», — сказала она журналистам.

Матвиенко отметила, что Россия заявила о своей готовности продолжать переговоры на своих условиях.

«Мы не форсируем, не настаиваем, но заявили о своей готовности на условиях, которые сформулировали, иначе никакие переговоры невозможны», — подчеркнула она.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти «морозят» переговоры с Россией. По его мнению, Киев «под нажимом своих кураторов» предпочитает переговорному процессу другой вариант.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Киевом, если тот решит вернуться за стол переговоров.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Отмечалось, что России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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