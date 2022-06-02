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Минобороны России: число иностранных наемников на Украине снизилось до 3,5 тыс.

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С начала мая приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против России сократился, их численность на Украине снизилась с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за «низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта». Многие из них были ликвидированы российским высокоточным оружием большой дальности в местах прохождения ими подготовки вскоре после прибытия на Украину, отметил официальный представитель Минобороны.

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28 мая газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

До этого, 27 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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