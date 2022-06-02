Песков заявил, что проведение референдума о присоединении Донбасса к РФ пока невозможно

О проведении референдума о вхождении Донбасса в состав Российской Федерации вряд ли можно в настоящее время говорить, учитывая ситуацию с безопасностью в республиках. Об этом 2 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении референдума]. Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия», — пояснил он.

По его словам, принимать решение о референдумах должны не в Кремле.

«Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое — это должно быть решение этих людей. И второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия», — подчеркнул он.

Накануне глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Луганская, Донецкая народные республики (ЛДНР) и Херсонская область могут провести референдумы по вхождению в состав РФ уже в июле 2022 года.

На следующий день депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что процесс интеграции Херсонской и Запорожской областей, контролируемых Вооруженными силами РФ, в состав России следует ускорить. По его словам, такой подход позволит оперативно определить ориентиры дальнейшего пути развития регионов.

Также ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским. Он считает, что за вступление в РФ могут проголосовать 60–70% местных жителей.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Поправки внесены в указ, которым такой упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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