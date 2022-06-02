Вода продолжает прибывать в реках Лена и Яна

В Якутии на реках Средняя Лена, Алдан в пределах Томпонского, Усть-Алданского и Намского районов, а также на реке Яне в пределах Верхоянского района продолжает подниматься уровень воды. Причингой стали обильные осадки.

Как рассказал замглавы госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентий Андросов, уровень воды растет из-за так называемой второй волны, которая выходит из притоков и боковых рек Магаданской области. «Вторую волну» также можно наблюдать на реке Олекме.

У населенного пункта Зырянка уровень воды в реке Колыме снижается. По последним данным, в селе Усть-Янск Усть-Янского района уровень воды в реке Яне ночью достиг отметки 907 см, а на утро следующего дня произошел на 6 см. критический уровень — 1023 см, цитирует ИА SakhaNews Андросова.

В целом же водохозяйственная обстановка на реках Якутии спокойная.

Между тем, спасатели продолжают дежурить в подтопленных населенных пунктах, на постах в Намском, Кобяйском, Алданском районах и на Даркылахе в Якутске. На территории Среднеколымского района специалисты республиканской Службы спасения продолжают отслеживать паводковую обстановку.

За сутки проведены два подрыва на затороопасном участке в 32 км ниже населенного пункта Сангар в Кобяйском районе. В ближайшие сутки ожидается дальнейшее понижение уровней воды на территории Якутска, Намского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского районов и постепенное освобождение дворовых территорий и жилых домов от воды, пишет ИА YakutiaMedia.