Герман Греф определил главный вызов в области социальной политики

Самым большим вызовом в области социальной политики является клиентоцентричность, заявил президент Сбербанка Герман Греф.

По его мнению, ни одно государство пока не является клиентоцентричным и даже подобных компаний очень немного, однако все, и в том числе «Сбер», стремятся к этому.

«Чтобы стать клиентоцентричной компанией, нужно перестроить всё: внутренние процессы и технологии, потому что без технологий быть клиентоцентричным невозможно ни государству, ни социальной организации, ни коммерческой компании, технологии являются ключом в этот мир. Можно ли в этом направлении двигать социальную сферу? Не просто можно, но и нужно», — сказал он, выступая на пленарном заседании «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания» в рамках Форума решения социальных задач.

Греф подчеркнул, что также необходимо тщательно проектировать клиентский путь: нужно понимать, сколько времени человек тратит на получение той или иной социальной услуги и какие эмоции это у него вызывает.

Форум решения социальных задач проходит в Москве 2-3 июня. Мероприятие проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы (НСИ), старт которой в 2020 году дал президент Владимир Путин. НСИ направлена на улучшение качества услуг и сервисов в социальной сфере.

Глава государства направил участникам форума приветствие, в котором отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы «социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека».