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Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Силы Донецкой Народной Республики подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки и Новомихайловки, а также на юго-западе Донецка. Об этом сообщил в четверг, 2 июня, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«В районе Авдеевки, юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений. Противник понес большие потери на этих направлениях», — сказал Басурин в эфире Первого канала.

В этот же день сообщалось, что силы ДНР совместно с ВС России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое в Донецкой области. Военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.

Кроме того, в четверг были подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенного пункта Марьинка. Украинские военные отступили, понеся значительные потери.

Днем ранее силы Народной милиции ДНР освободили поселок Новосёловка Вторая и взяли под контроль участок трассы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В марте глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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