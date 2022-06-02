Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
Экономика
Банки РФ заявили о начале продаж наличных долларов и евро
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в четверг
Мир
Прокуроры изымают документы в офисе соцпартии Молдавии по делу Додона
Мир
Украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов
Мир
США построят в Польше более ста военных объектов
Интернет
В Роскомнадзоре признали блокировку VPN-сервисов в России
Общество
В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать «окно в Европу»
Экономика
Минфин рассмотрит претензии к выплате процентов по евробондам на сумму $1,9 млн
Мир
В Верховной раде не исключили удары по территории России американскими ракетами
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25

Кинокритик оценил последствия проигрыша Эмбер Херд в суде против Джонни Деппа

Кинокритик Сычев: судебный процесс пагубно сказался на карьере Эмбер Херд и Джонни Деппа
0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скандальный судебный процесс между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд пагубно сказался на карьере обоих. При этом Депп может потерять намного больше, заявил 2 июня обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Ответный удар: Джонни Депп отсудил у экс-супруги $15 млн
Долгие судебные разбирательства закончились поражением Эмбер Херд

Решение по делу артистов было оглашено присяжными 1 июня. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам, теперь Херд должна выплатить ему компенсацию в $15 млн. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд.

«На карьере обоих актеров этот процесс сказался пагубно. Так, эксперты уже указывают на то, что гонорар Херд за съемки в «Аквамене 2» составил всего $2 млн, хотя актриса ее статуса могла претендовать на как минимум вдвое большие деньги. А общий ущерб для ее карьеры они оценивают в 50 млн — эти деньги она могла бы заработать, но не заработает, так как большие студии не хотели скандальной славы для своих проектов», — указал Сычев.

По его словам, на данный момент Херд участвуют в трех проектах: «Аквамен 2», итальянский триллер «В огне» и криминальная драма «Побег из Парижа», которая пока еще в подготовительном периоде, если верить IMDb.

«При этом Эмбер Херд молода и полна сил, а вот Джонни Депп, похоже, хотя и выиграл в суде, может в итоге потерять гораздо больше. В последние годы фильмы с его участием оказывались не слишком успешными, особенно независимое кино, где актер выкладывался на сто процентов. Главная золотоносная курица, франшиза «Пираты Карибского моря», закончилась если не навсегда, то надолго, и этот развод был по обоюдному согласию», — подчеркнул обозреватель.

Вместе с тем Сычев не исключил, что артист однажды вновь вернется в образе капитана Джека Воробья.

В то же время из «Фантастических тварей» Деппа исключили из-за скандала. Однако серьезным аргументом в пользу участия актера в подобных проектах стало то, что «Твари» провалились, собрав в два раза меньше, чем первая часть, и почти в два раза меньше, чем вторая.

«Теперь агенты Деппа с этими цифрами на руках могут общаться с руководством студий и объяснять, что Депп принесет их фильму дополнительные 300 ///млн,/// особенно теперь, когда он победил. Иное дело, что сам Депп, которого процесс сильно вымотал, может оказаться неспособен создать яркий экранный образ. Но тут уже всё зависит только от него», — подытожил специалист.

Согласно решению присяжных, Депп обязуется выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Эмбер Херд. Присяжные пришли к выводу, что Херд была опорочена адвокатом Деппа, который обвинил ее в тщательно сфабрикованной обстановке с разгромом квартиры.

При этом по искам Деппа, касающимся заявлений в статье 2018 года, суд вынес решение в пользу артиста. Речь идет об публикации Херд в The Washington Post, где актриса описывала себя как «известную личность, пережившую насилие в семье». Депп обвинил бывшую супругу в попытке его оклеветать, заявив, что эта статья опорочила его репутацию, хотя в материале не упоминалось его имя.

После решения суда Херд заявила, что вердикт разочаровал и разбил ей сердце. Женщина убеждена, что адвокатам Деппа удалось заставить присяжных проигнорировать ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства.

Депп и Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в физическом насилии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022