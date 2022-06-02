Кинокритик оценил последствия проигрыша Эмбер Херд в суде против Джонни Деппа

Скандальный судебный процесс между актерами Джонни Деппом и Эмбер Херд пагубно сказался на карьере обоих. При этом Депп может потерять намного больше, заявил 2 июня обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Решение по делу артистов было оглашено присяжными 1 июня. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам, теперь Херд должна выплатить ему компенсацию в $15 млн. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд.

«На карьере обоих актеров этот процесс сказался пагубно. Так, эксперты уже указывают на то, что гонорар Херд за съемки в «Аквамене 2» составил всего $2 млн, хотя актриса ее статуса могла претендовать на как минимум вдвое большие деньги. А общий ущерб для ее карьеры они оценивают в 50 млн — эти деньги она могла бы заработать, но не заработает, так как большие студии не хотели скандальной славы для своих проектов», — указал Сычев.

По его словам, на данный момент Херд участвуют в трех проектах: «Аквамен 2», итальянский триллер «В огне» и криминальная драма «Побег из Парижа», которая пока еще в подготовительном периоде, если верить IMDb.

«При этом Эмбер Херд молода и полна сил, а вот Джонни Депп, похоже, хотя и выиграл в суде, может в итоге потерять гораздо больше. В последние годы фильмы с его участием оказывались не слишком успешными, особенно независимое кино, где актер выкладывался на сто процентов. Главная золотоносная курица, франшиза «Пираты Карибского моря», закончилась если не навсегда, то надолго, и этот развод был по обоюдному согласию», — подчеркнул обозреватель.

Вместе с тем Сычев не исключил, что артист однажды вновь вернется в образе капитана Джека Воробья.

В то же время из «Фантастических тварей» Деппа исключили из-за скандала. Однако серьезным аргументом в пользу участия актера в подобных проектах стало то, что «Твари» провалились, собрав в два раза меньше, чем первая часть, и почти в два раза меньше, чем вторая.

«Теперь агенты Деппа с этими цифрами на руках могут общаться с руководством студий и объяснять, что Депп принесет их фильму дополнительные 300 ///млн,/// особенно теперь, когда он победил. Иное дело, что сам Депп, которого процесс сильно вымотал, может оказаться неспособен создать яркий экранный образ. Но тут уже всё зависит только от него», — подытожил специалист.

Согласно решению присяжных, Депп обязуется выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Эмбер Херд. Присяжные пришли к выводу, что Херд была опорочена адвокатом Деппа, который обвинил ее в тщательно сфабрикованной обстановке с разгромом квартиры.

При этом по искам Деппа, касающимся заявлений в статье 2018 года, суд вынес решение в пользу артиста. Речь идет об публикации Херд в The Washington Post, где актриса описывала себя как «известную личность, пережившую насилие в семье». Депп обвинил бывшую супругу в попытке его оклеветать, заявив, что эта статья опорочила его репутацию, хотя в материале не упоминалось его имя.

После решения суда Херд заявила, что вердикт разочаровал и разбил ей сердце. Женщина убеждена, что адвокатам Деппа удалось заставить присяжных проигнорировать ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства.

Депп и Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в физическом насилии.