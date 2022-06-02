Особый пожарный режим отменили в Свердловской области

Особый противопожарный режим отменили на территории Свердловской области. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Пожарная ситуация в регионе стабилизировалась после прошедших дождей. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Однако глава региона призвал уральцев с вниманием относиться к вопросам пожарной безопасности.

Особый режим действовал в Свердловской области с 30 апреля. Местным жителям и туристам в течение месяца было запрещено пользоваться открытым огнем, сжигать сухую траву и поджигать мусор.

В Оренбургской области до 8 июня прогнозируют высокую пожарную опасность. Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций сохраняется на всей территории региона, велик риск возгораний в Орске и Домбаровском районе.