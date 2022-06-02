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Порядок выплат ветеранам боевых действий изменят на Сахалине

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В Сахалинской области планируется изменить порядок выплат ветеранам боевых действий. Соответствующие изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» рассмотрели депутаты на заседании комитета по соцполитике региональной думы.

В частности, по словам вице-спикера думы Виталия Гомилевского, которые приводит ИА SakhalinMedia, поправки исключают из действующего закона норму о социальной поддержке только неработающих ветеранов боевых действий. Принято решение производить выплаты всем инвалидам и ветеранам боевых действий, независимо от того, работают они или нет.

Гомилевский пояснил, что это решение планировалось принять еще в мае, но при обсуждении вопроса вышел Указ президента РФ, а потом и Федеральный закон «О ветеранах», согласно которому участники спецоперации на Украине и в Донбассе получили статус ветеранов боевых действий. Сахалинские депутаты сделали запросы в ведомства, чтобы понять, какое количество ветеранов учитывать при принятии регионального закона. Однако точной информации об этом пока нет.

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщают, что в регионе проживает 2601 ветеран боевых действий, из них 197 неработающих пенсионеров являются получателями ежемесячной социальной выплаты, 1666 рублей. Для реализации меры социальной поддержки потребуется выделение дополнительных 24 млн из областного бюджета.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали областной думе принять его в первом чтении.

Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий.

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