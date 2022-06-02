Украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов

Украинские войска выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов калибром 155 мм. Об этом в четверг, 2 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) по направлению населенного пункта Авдеевка — населенного пункта Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм. <…> населенного пункта Авдеевка — населенного пункта Макеевка (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13:50. Данные о пострадавших и погибших пока не поступали.

Ранее, 31 мая, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрелов со стороны украинских радикалов погибли два человека и пострадали пять.

29 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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