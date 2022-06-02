Реклама
Прямой эфир
Мир
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
Экономика
Банки РФ заявили о начале продаж наличных долларов и евро
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре в четверг
Мир
Прокуроры изымают документы в офисе соцпартии Молдавии по делу Додона
Мир
Украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов
Интернет
В Роскомнадзоре признали блокировку VPN-сервисов в России
Общество
В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать «окно в Европу»
Экономика
Минфин рассмотрит претензии к выплате процентов по евробондам на сумму $1,9 млн
Мир
В Верховной раде не исключили удары по территории России американскими ракетами
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине
Сюжет:

Украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике 20 снарядов калибром 155 мм. Об этом в четверг, 2 июня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Укрывая завесой: зачем ВСУ подорвали цистерну на комбинате «Азот»
Основная часть Северодонецка перешла под контроль союзных войск

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) по направлению населенного пункта Авдеевка — населенного пункта Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм. <…> населенного пункта Авдеевка — населенного пункта Макеевка (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 13:50. Данные о пострадавших и погибших пока не поступали.

Ранее, 31 мая, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в результате обстрелов со стороны украинских радикалов погибли два человека и пострадали пять.

29 мая Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных в городе Макеевка. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022