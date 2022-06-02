Мишустин заявил о непростом периоде адаптации экономики РФ в условиях санкций

Экономика России проходит непростой период адаптации в условиях санкций. Об этом в четверг, 2 июня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что трансформация системы контроля позволила существенно снизить административные издержки бизнеса — на общую сумму от 160 млрд до 180 млрд рублей.

«Эти ресурсы теперь предприниматели могут направить на собственное развитие, что особенно актуально сейчас, когда наша экономика проходит непростой период адаптации к новым вызовам», — заявил Мишустин на заседании правительства.

30 мая Мишустин заявил, что России удалось обеспечить стабильность экономики и сбалансировать курс рубля, несмотря на всё санкционное давление западных стран. Он также отметил, насколько в условиях тяжелых рестрикций важно сохранять дружеские, добрососедские и партнерские отношения.

23 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономика РФ выдерживает удар достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

До этого, 20 мая, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика быстро адаптируется к меняющимся условиям. По его словам, структурная перестройка экономики РФ может продолжаться до 2024 года и дольше, однако основные изменения произойдут в ближайшие год-полтора.

Новые санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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