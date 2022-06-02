Первый вытрезвитель откроют в ХМАО в конце июня

Первый на территории Ханты-Мансийского автономного округа вытрезвитель откроют в Нижневартовске в конце июня. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на директора Комплексного центра социального обслуживания населения Наталью Буранову.

Доставлять граждан в вытрезвитель будут полицейские через психоневрологическую больницу для освидетельствования. Если человеку не будет требоваться медицинская помощь, его пребывание в вытрезвителе составит не более суток.

В конце 2021 года департамент социального развития ХМАО анонсировал открытие трех вытрезвителей на базе центров социального обслуживания в регионе. Учреждения также должны появиться в Сургуте и Ханты-Мансийске.

В полиции отмечают, что нахождение в общественных местах в состоянии опьянения является административным правонарушением. После разбирательства пьяные граждане оставались в дежурной части МВД.

Ранее сообщалось, что в Омске создание вытрезвителя оценили в 10,7 млн рублей. Центр сможет принять до 15 человек.