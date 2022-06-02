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Опубликованы кадры перехвата сбитых над Енакиево украинских ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» сняли перехват украинских ракет, сбитых над городом Енакиево. На кадрах в небе видны следы рухнувших боевых снарядов.

Ранее в четверг штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что средства противовоздушной обороны перехватили украинские ракеты. Обломки рухнули в Енакиево, в результате ранение получили два человека. Также повреждены ряд домостроений по улице Краснодарской.

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Кроме того, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что утром в городе были зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод в городе Макеевка. Ранения получил один человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима, что необходимо для обеспечения безопасности России. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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