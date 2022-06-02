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Пожар произошел на побережье Тихого океана в Кроноцком заповеднике

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На Камчатке на территории Кроноцкого заповедника возник лесной пожар. Возгорание зафиксировано на побережье Тихого океана.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на пресс-службу резервата уточняет, что возгорание сухой травы в районе косы Кроноцкого лимана между его побережьем и правым берегом реки Кроноцкая днем 2 июня зафиксировали госинспекторы особо охраняемой природной территории. Предполагаемая площадь пожара — около 2 га. что стало причиной пожара выяснят специалисты МЧС, выдвинувшиеся на вертолете на место стихийного происшествия.

С огнем ведут борьбу три госинспектора, два плавсредства и один квадроцикл. Из-за сильно ветра северо-западного направления есть опасность перехода огня в тундру. При этом угрозы инфраструктуре заповедника и населенным пунктам нет. В отправке готовится борт с группой лесопожарного формирования Кроноцкого заповедника с противопожарным оборудованием.

2 июня в пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что в лесах Красноярского края полностью потушили природные пожары. За прошедшие сутки было ликвидировано семь лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га. По предварительной информации, большинство возгораний в лесах возникли из-за сухих гроз и по вине местных жителей.

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