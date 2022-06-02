Сезон фонтанов стартовал в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) стартовал сезон фонтанов. Запуск сооружений состоялся 1 июня, сообщил глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Первым в городе после долгого перерыва открылся фонтан «Молекула фуллерена», расположенный напротив университета. Именно там состоялась торжественная церемония открытия сезона фонтанов, уточняет ИА «Карелinform».

Всего в городе запустили шесть сооружений. Работы по подготовке объектов выполнили сотрудники «ПКС – Водоканал».

23 мая сообщалось, что сезон фонтанов в Комсомольске-на-Амуре начался на месяц позже, чем в Хабаровске. Раньше сроки запуска фонтанов в двух городах совпадали.