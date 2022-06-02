Масочный режим приостановили в Оренбургской области

Действие масочного режима приостановили в Оренбургской области со 2 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Денис Паслер.

До специального указания в Оренбуржье отменяется ношение защитных масок к объектах торговли, спорта и культуры, на предприятиях, в транспорте и общественных местах. Об этом сообщает «Урал56.Ру». Изменения внесены в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции».

В течение последнего месяца количество заболевших за день не превышает 50.

В Орловской области оперативный штаб принял решение о продлении коронавирусных ограничений до конца июня. В регионе сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование, также режим повышенной готовности требует использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях и наличия антисептиков.

С 27 мая ношение масок отменили в Санкт-Петербурге. Однако специалисты рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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