Производство текстиля выросло на 1000% в Удмуртии в 2022 году

Выпуск продукции текстильных фабрик вырос за первые четыре месяца 2022 года на 1000% в Удмуртии. Такие данные приводит министерство экономики республики.

Общий рост промышленного производства составил 6,6%. По сравнению с 2021 годом объем полученной нефти вырос на 8,2% и составил почти 3,37 тыс. т. Производство бумаги и бумажных изделий выросло в 2,5 раза. Также фиксируется рост производства транспортных средств (не автомобилей) и оборудования. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Специалисты Удмуртстата отмечают оживление экономики республики. Сфера услуг выросла на 7,7%. Кроме того, на 10,7% выросли расходы населения на питание вне дома.

В министерстве уточнили, что по сравнению с прошлым годом наполовину сократился выпуск автомобилей. Кроме того, на 15–18% сократились объемы отгрузки кожаных изделий и мебели.