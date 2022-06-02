Первый городской фестиваль цветов открылся в Благовещенске. Топиарные фигуры, декоративные злаки и олимпийские кольца стали появляться на площади перед многофункциональным центром.

Подобное мероприятие в столице Приамурья проводят впервые. Для участия в нем поступило более 160 заявок. Цветочные клумбы и арт-объекты появятся также на территориях общественно-культурного центра, городского парка и во дворах многоквартирных домов.

На суд жителей города представят композиции, посвященные мультфильмам, олимпийскому спорту, любви к чтению. Все лето за ними будут ухаживать сотрудники «Городского сервисно-торгового комплекса», сообщает ИА PriamurMedia.