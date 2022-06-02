Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Доцент объяснил шумиху вокруг невыплаты РФ процентов по евробондам

Финансист Корнейчук назвал шумиху вокруг невыплаты РФ процентов по евробондам попыткой создания техдефолта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шумиха вокруг невыплаты РФ 4,5% годовых по евробондам, то есть $1,9 млн, представляет очередную попытку подвести страну под технический дефолт, которого нет. Минфин России уже заявил о готовности к урегулированию с держателями претензий к полноте исполнения обязательств по этим облигациям. Об этом рассказал «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в четверг, 2 июня.

Полудефолт: что произойдет после запрета России гасить свои же долги
Вероятность ареста имущества и конфискации активов представляется небольшой

Накануне Комитет по кредитным деривативам (ISDA) зафиксировал «неплатеж» в размере $1,9 млн по долларовым еврооблигациям сроком погашения 4 апреля 2022 года, сообщало агентство Reutets.

По словам Корнейчука, возникшая ситуация с просрочкой выплаты внешнего долга России по еврооблигациям связана с недобросовестным исполнением своих обязанностей финансового посредника — американского банка Citibank, N.A., London Branch и аффилированных с ним структур, осуществляющих учет и выплаты купонов держателей российских облигаций в США.

Выплаты по купонам держатели облигаций получили 11 мая вместо 4 апреля, согласно графику. Затягивание времени исполнения обязательств связано с блокировкой их погашения из замороженных резервов Банка России, поскольку данные выпуски требовали долларовых выплат. Подходящий источник валюты — банк ДОМ.РФ — был определен к концу апреля, сказал доцент.

«Основная величина купона была получена держателями облигаций 11 мая. Проспект эмиссии евробондов содержит пункт, который обязывает эмитента облигаций уплатить дополнительный процент за использование кредитных средств за указанный период просрочки выплаты из расчета 4,5% годовых. Речь идет о сумме $1,9 млн, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций на общую сумму $552 млн. Вот этот процент и не был выплачен держателям облигаций, что и послужило основанием для их обращения в Международную ассоциацию свопов и деривативов (ISDA)», — рассказал эксперт Высшей школы управления финансами.

То, что ряд инвесторов считают задержку этой выплаты намеренным пользованием эмитентом заемными деньгами сверх установленного срока, не выдерживает никакой критики, подчеркнул эксперт. По его словам, Россия, несмотря на заморозку золотовалютных резервов (ЗВР) в объеме $300 млрд, имеет доступ к оставшимся $298 млрд, гасит и планирует погашать свой долг в дальнейшем в рублях, несмотря на санкции и на то, что для нее закрыт рынок внешнего заимствования.

Сейчас функции платежного агента по евробондам «Россия-2023», «Россия-2028», «Россия-2042», «Россия-2043» передали российскому Национальному расчетному депозитарию (НРД). Депозитарйи не находится под американскими санкциями, констатировал специалист.

В дальнейшем купонные выплаты держателям облигаций будут производить в рублях с конвертацией в валюту по решению комиссии при Минфине РФ и вывод дивидендов за рубеж будет осуществляться по схеме, аналогичной оплате газа, но в обратном порядке, отметил Корнейчук. Легитимность подобной операции содержатся во всех проспектах эмиссии оставшихся выпусков ценных бумаг, размещенных за рубежом, при выплате дивидендов в валюте выпуска, заключил он.

Остаток долларовых облигациях Минфина Москва должна была погасить 4 апреля. Однако с этой даты минфин США ввел ограничения на выплаты по госдолгу РФ на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов российских государственных учреждений в американских банках. 6 апреля Минфин России сообщил, что провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены западными странами на фоне начала российской спецоперации в Донбассе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022