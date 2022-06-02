Доцент объяснил шумиху вокруг невыплаты РФ процентов по евробондам

Шумиха вокруг невыплаты РФ 4,5% годовых по евробондам, то есть $1,9 млн, представляет очередную попытку подвести страну под технический дефолт, которого нет. Минфин России уже заявил о готовности к урегулированию с держателями претензий к полноте исполнения обязательств по этим облигациям. Об этом рассказал «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в четверг, 2 июня.

Накануне Комитет по кредитным деривативам (ISDA) зафиксировал «неплатеж» в размере $1,9 млн по долларовым еврооблигациям сроком погашения 4 апреля 2022 года, сообщало агентство Reutets.

По словам Корнейчука, возникшая ситуация с просрочкой выплаты внешнего долга России по еврооблигациям связана с недобросовестным исполнением своих обязанностей финансового посредника — американского банка Citibank, N.A., London Branch и аффилированных с ним структур, осуществляющих учет и выплаты купонов держателей российских облигаций в США.

Выплаты по купонам держатели облигаций получили 11 мая вместо 4 апреля, согласно графику. Затягивание времени исполнения обязательств связано с блокировкой их погашения из замороженных резервов Банка России, поскольку данные выпуски требовали долларовых выплат. Подходящий источник валюты — банк ДОМ.РФ — был определен к концу апреля, сказал доцент.

«Основная величина купона была получена держателями облигаций 11 мая. Проспект эмиссии евробондов содержит пункт, который обязывает эмитента облигаций уплатить дополнительный процент за использование кредитных средств за указанный период просрочки выплаты из расчета 4,5% годовых. Речь идет о сумме $1,9 млн, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций на общую сумму $552 млн. Вот этот процент и не был выплачен держателям облигаций, что и послужило основанием для их обращения в Международную ассоциацию свопов и деривативов (ISDA)», — рассказал эксперт Высшей школы управления финансами.

То, что ряд инвесторов считают задержку этой выплаты намеренным пользованием эмитентом заемными деньгами сверх установленного срока, не выдерживает никакой критики, подчеркнул эксперт. По его словам, Россия, несмотря на заморозку золотовалютных резервов (ЗВР) в объеме $300 млрд, имеет доступ к оставшимся $298 млрд, гасит и планирует погашать свой долг в дальнейшем в рублях, несмотря на санкции и на то, что для нее закрыт рынок внешнего заимствования.

Сейчас функции платежного агента по евробондам «Россия-2023», «Россия-2028», «Россия-2042», «Россия-2043» передали российскому Национальному расчетному депозитарию (НРД). Депозитарйи не находится под американскими санкциями, констатировал специалист.

В дальнейшем купонные выплаты держателям облигаций будут производить в рублях с конвертацией в валюту по решению комиссии при Минфине РФ и вывод дивидендов за рубеж будет осуществляться по схеме, аналогичной оплате газа, но в обратном порядке, отметил Корнейчук. Легитимность подобной операции содержатся во всех проспектах эмиссии оставшихся выпусков ценных бумаг, размещенных за рубежом, при выплате дивидендов в валюте выпуска, заключил он.

Остаток долларовых облигациях Минфина Москва должна была погасить 4 апреля. Однако с этой даты минфин США ввел ограничения на выплаты по госдолгу РФ на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов российских государственных учреждений в американских банках. 6 апреля Минфин России сообщил, что провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены западными странами на фоне начала российской спецоперации в Донбассе.