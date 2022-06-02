Высокая пожарная опасность ожидается в Оренбургской области

Высокий класс пожарной опасности установится в Оренбургской области со 2 по 8 июня. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

За минувшие сутки в регионе выявлено 14 пожаров. В шести случаях произошло возгорание мусора, еще один пожар распространялся по сухой траве. Об этом сообщает 56orb.ru. Высокий класс пожароопасности в течение недели ожидается в Орске и Домбаровском районе. При этом угроза возникновения чрезвычайных ситуаций сохраняется на всей территории региона.

Согласно прогнозам, температура воздуха в Оренбургской области достигает +28 градусов. Ветер усиливается до 9 м/с.

В Омской области из-за повышенной пожарной опасности продлили ограничение посещения лесов. До 17 июня ограничение действует в Тюкалинском и Называевском районах, до 25 июня — в Большеуковском, Знаменском, Ишимском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах, на остальных территориях — до 18 июня.