Опубликованы кадры боя росгвардейца Адама Бисултанова с иностранными наемниками в Донбассе, среди которых был сын британского парламентария Хелена Гранта — Бен Грант.

Кадры впервые были опубликованы в материале The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела атаку одного из наемников, который оказался сыном британского парламентария. Грант и еще несколько англоязычных наемников обстреливают из противотанкового гранатомета российский бронетранспортер. На видео также можно услышать беседу на английском языке.

Как сообщили в Росгвардии, данное видео в очередной раз подтверждает факт участия наемников из зарубежных частных компаний.

Ранее в этот стало известно, что командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Бисултанов скончался на территории Донбасса в сражении с иностранными наемниками. В Росгвардии пояснили, что боец погиб 26 мая, спасая своих сослуживцев в ходе исполнения боевой задачи.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сотни иностранных наемников на Украине уничтожены высокоточным оружием вскоре после их прибытия в места прохождения ими доподготовки. Он пояснил, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) не жалеют иностранцев, так как хотят снизить потери своих военнослужащих.

Кроме того, Конашенков подчеркнул, что на сегодняшний день общая численность наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек.

29 мая Следственный комитет России сообщил о том, что роль сына члена британского парламентария в боевых действиях в Донбассе будет установлена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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