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Песков оценил возможность проведения референдумов в Донбассе в июле

Песков: для референдумов в ЛДНР о присоединении к РФ нужно решение живущих там людей
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Люди, проживающие на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР), должны сами решать свою судьбу. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном референдуме по присоединению республик к РФ.

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«Не в Кремле принимать решения о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Именно они. Первое — это должно быть решение этих людей», — сказал он.

Песков подчеркнул, что для референдума необходимо создать соответствующие условия, на данный же момент удары украинских военных по гражданским целям на этих территориях продолжаются.

«В этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума. — Ред.) Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия», — заключил представитель Кремля.

Ранее в этот день глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ЛДНР, а также Херсонская область могут провести референдумы по вхождению в состав России уже в июле текущего года. По его словам, у России достаточно ресурсов для того, чтобы принять новые регионы в свой состав.

За день до этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, а также ДНР и ЛНР войдут в состав России «вне всяких сомнений».

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Херсонской и Запорожской областях. Тогда же представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Путин. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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