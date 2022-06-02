Пятилетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома в Башкирии

Пятилетний мальчик госпитализирован после падения из окна в Бирске (Республика Башкортостан). Власти республики просят родителей обратить внимание на безопасность детей.

По данным комитета, ребенка обнаружили под окнами жилого дома вечером 1 июня. Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, сообщает «МедиаКорСеть».

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова напомнила, что ответственность за инциденты с детьми несут их родители или законные представители. Она рекомендовала жителям республики задуматься над мерами безопасности в квартирах и установить блокирующие устройства.

В 2021 году в республике при падении из окон погибли пять детей. В конце апреля 2022 года в Уфе при падении с пятого этажа погибла двухлетняя девочка.

В середине мая следственный комитет начал проверку по факту падения из окна полуторагодовалого ребенка в Биробиджане. Мама малыша открыла окно для проветривания, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку.