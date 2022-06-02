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В Кремле не обсуждалась отмена моратория на смертную казнь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле не ведется никаких обсуждений по поводу отмены моратория на смертную казнь, которую накануне допустил новый лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом заявил 1 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Кремле никак не менялась позиция на этот счет. Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

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Как отметил Песков, позиция Кремля не может меняться по данному вопросу, поскольку если де-факто ситуация не меняется, то и де-юре она остается прежней.

Накануне в интервью ТАСС Слуцкий заявил, что с выходом России из Совета Европы (СЕ) в РФ все чаще звучит вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, пока Россия была членом СЕ, в Москве так и не ратифицировали 6-й Протокол к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену моратория на исполнение высшей меры наказания. По мнению главы ЛДПР, данный вопрос в России стоит вынести на референдум, так как в принятии таких важных решений стоит учитывать мнение граждан страны.

В марте российский сенатор Андрей Клишас заявил об отсутствии юридической возможности вернуть смертную казнь. Политик считает, что у государства нет права казнить людей. По его словам, возможность применения высшей меры наказания не оказывает никакого влияния на статистику по тяжким или особо тяжким преступлениям.

17 марта 2021 года ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов прокомментировал, что запрос на отмену моратория на смертную казнь обычно появляется в обществе из-за громких судебных дел и после выхода на свободу опасных преступников, но возвращать эту меру наказания в России не стоит.

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