В Финляндии рассказали о непредсказуемых сроках вступления страны в НАТО

Сроки вступления Финляндии в НАТО непредсказуемы, страна рассчитывала на более быструю процедуру приема в альянс. Об этом 2 июня заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«Некоторые страны-члены, начиная с Турции, высказали определенные сомнения. Мы стараемся убедить в преимуществах приема Финляндии и Швеции. Я думал, что мы могли бы стать членами альянса в более короткие сроки, но сейчас сложно делать прогнозы. Надеюсь, что мы будем приглашены на саммит НАТО в Мадриде», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Хаависто подчеркнул, что «НАТО придерживается политики открытых дверей и сегодняшняя ситуация — проверка этого тезиса».

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО по данной теме. Турецкий президент Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что его страна открыто выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки террористической организации — Рабочей партии Курдистана.

МИД России также критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.