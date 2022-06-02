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Опоры моста через реку Хинган разрушились во время ливней в ЕАО

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В городе Облучье в ЕАО во время проливных дождей обрушились опоры моста через реку Хинган. Проход пешеходов по переправе временно запретили.

Судя по фото, плиты на поверхности повело, а сам мост принял зигзагообразную форму, пишет ИА EAOMedia. В администрации района пообещали провести ремонтные работы в ближайшее время, все необходимые для этого материалы находятся на территории города.

Также в районной администрации сообщили, что договорились с руководством ОАО «РЖД» о восстановлении моста.

2 июня сообщалось, что в Биробиджане во время проливных дождей река Бира вышла из берегов. В Дальневосточном УГМС прогнозируют, что в ближайшие дни ожидается дополнительный подъем воды на 20–50 см. Местами уровни могут достигать отметки «неблагоприятное явление».

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