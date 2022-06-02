Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде из-за ветхого здания

Режим повышенной готовности ввели на территории Нижнего Новгорода из-за аварийного дома. По данным администрации, строение представляет опасность для горожан.

Административное здание расположено на улице Гоголя. Крыша кирпичной постройки пришла в аварийное состояние, пишет ИА «НьюсНН». Теперь возле дома необходимо установить ограждения, после чего специалисты проведут аварийно-восстановительные мероприятия.

Режим повышенной готовности действует на территории Нижегородского района.

В середине мая особый режим ввели в Приокском районе. По данным мэрии, деревянный многоквартирный дом на улице Азовской может обрушиться. Здание было построено в 1918 году и находится в аварийном состоянии.