Минфин рассмотрит претензии к выплате процентов по евробондам на сумму $1,9 млн

Задержка выплат дополнительных процентов по евробондам «Россия-2022» произошла из-за действий иностранных финансовых посредников, но Минфин РФ готов урегулировать с держателями претензии к полноте исполнения обязательств по этим облигациям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 2 июня.

Накануне Комитет по кредитным деривативам (ISDA) зафиксировал «неплатеж» в размере $1,9 млн по долларовым еврооблигациям сроком погашения 4 апреля 2022 года, сообщало агентство Reutets.

В Минфине рассказали, что выплаты по процентам не были доведены до инвесторов после положенного срока «по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении указанных облигаций». При этом задержку выплаты, обусловленную «неправомерными действиями иностранных финансовых посредников», некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока», отметили в министерстве.

«Минфин России информирует, что готов рассмотреть и при наличии необходимых оснований урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство указало, что функции платежного агента по евробондам «Россия-2023», «Россия-2028», «Россия-2042», «Россия-2043» переданы Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Речь идет о долларовых облигациях Минфина РФ, остаток которых Москва должна была погасить 4 апреля. Однако с этой даты минфин США ввел ограничения на выплаты по госдолгу России на проведение долларовых платежей по госдолгу со счетов российских госучреждений в американских банках. 6 апреля Минфин РФ сообщил, что провел в рублях выплату по евробондам на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

В ответ на это ISDA (International Swaps and Derivatives Association — Международная ассоциация свопов и деривативов) и рейтинговые агентства пригрозили российскому Минфину дефолтом по истечении льготного периода 4 мая. Однако 29 апреля Минфин РФ сообщил о доведении долларовых средств Citibank до платежного агента для обслуживания евробондов — $564,8 млн и $84,4 млн. По данным агентства Bloomberg, источником для выплаты стали «внутренние долларовые резервы», не попавшие под санкции.

16 марта российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов Банка России и правительства как часть ограничений против страны можно расценить как стремление Запада создать искусственный дефолт в РФ.

Экономические и политические санкции против России были ужесточены западными странами на фоне начала российской спецоперации в Донбассе.