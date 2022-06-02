На ЦИПР-2022 представлен цифровой двойник Москвы и управленческая платформа «Мос.Облако»

Правительство Москвы представило на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) несколько масштабных проектов в сфере развития и управления мегаполисом. Среди них — цифровой двойник города и информационная система «Мос.Облако», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В основе проекта «Цифровой двойник» лежит фотограмметрическая модель Москвы. Фотограмметрика — способ создания трехмерных образов с помощью фотографий, сделанных под разным углом. Для проекта понадобилось сделать 16 млн аэрофотоснимков. Виртуальная карта отображает свыше 3,2 тыс. кв. км. территории столицы.

«Такие проекты, как «Цифровой двойник», помогают планировать развитие города и постоянно повышать качество жизни. Благодаря высокоточной трехмерной карте можно заранее понять, как тот или иной объект впишется в существующую инфраструктуру и архитектурный облик местности, как обеспечить транспортную доступность и так далее. Система позволяет проанализировать каждый шаг до мельчайших деталей», — отметила Сергунина.

Цифровой двойник содержит самую разную информацию об объектах, например, данные о выданных разрешениях на строительство, а также об организациях, которые располагаются в зданиях. Все сведения регулярно обновляются.

Второй крупный технологичный проект, который Москва презентовала на конференции, — ERP-платформа (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) «Мос.Облако». Она объединяет и автоматизирует рабочие процессы городских ведомств. Информационная система позволяет планировать бюджет, вести бухгалтерский учет, управлять персоналом и имуществом. Ключевая информация и аналитика аккумулируется и направляется руководителям.

Конференция ЦИПР проходит с 1 по 3 июня в Нижнем Новгороде. Это одно из крупнейших в стране событий, посвященное цифровой экономике, трансформации промышленности и реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.