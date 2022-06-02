Карту «Тройка» теперь можно приобрести на автостанциях Подмосковья

Транспортная карта «Тройка» появилась в продаже на 32 автовокзалах и автостанциях Московской области. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Мы добавили больше точек продажи «Троек» в области — теперь их можно приобрести на 32 вокзалах «Мострансавто». Особенно это удобно тем, кто пользуется только автобусами — больше не нужно специально ехать за картой до метро или станции электрички», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При оплате проезда столичным проездным в автобусах Подмосковья действует система лояльности. После каждой 10-й поездки, совершенной в течение 30 дней, скидка увеличивается на 7%, а с 51-й — достигает максимальных 35%, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как объяснила зампред правительства Московской области Анна Кротова, с 2022 года оплатить проезд «Тройкой» можно во всех подмосковных автобусах. С момента запуска было совершено более 10,2 млн поездок, а это около 60 тыс. операций день.

Новые пункты продаж «Тройки» открылись в Балашихе, Бронницах, Верее, Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Мытищах, Можайске, Луховицах, Ногинске, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пушкино, Пущине, Раменском, Рузе, Рошале, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Черноголовке, Шатуре, а также селе Дмитровский Погост.

Объединение билетных систем между Москвой и областью является масштабным проектом властей Подмосковья и столицы совместно со Сбербанком. До конца текущего года в России планируют увеличить число регионов, где будет возможно оплачивать проезд картой «Тройка». Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел, Ростов и Республика Ингушетия.