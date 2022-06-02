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Бродячая собака напала на ребенка в Охотске

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В Охотске бродячая собака набросилась на 10-летнего мальчика. Ребенок отделался укусом на ягодице и разорванными штанами. Мама пострадавшего, обратившаяся в редакцию ИА AmurMedia, утверждает, что это уже не первый раз, когда на ее ребенка нападают бродячие собаки.

По словам Таисии, в апреле на мальчика напала другая дворовая собака, когда он возвращался из школы. После этого он две недели боялся выходить из дома без сопровождения взрослых. Накануне, 1 июня, ситуация повторилась, когда мальчик играл во дворе.

После случившегося у него остался синяк в обрамлении следов от зубов. Мама пострадавшего вызвала полицию, скорую помощь и позвонила в местную администрацию. Врачи сообщили, что укус не представляет угрозы для жизни мальчика.

В свою очередь, секретарь административной комиссии администрации Охотского муниципального района Михаил Чипизубов выяснил, что хозяин собаки умер год назад, с тех пор животное подкармливает соседка. То есть по факту собака бездомная.

Начальник отдела по вопросам безопасности администрации района Игорь Мироненко сообщил агентству, что делом о нападении собаки на мальчика занимается районная прокуратура.

В конце февраля суд признал заместителя начальника службы благоустройства Петропавловск-Камчатского виновной в халатности, которая повлекла смерть 8-летнего мальчика от укусов бездомных собак. Трагедия произошла 4 ноября 2020 года в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска-Камчатского. Суд назначил обвиняемой чиновнице наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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