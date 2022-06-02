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Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Певец Филипп Киркоров внесет изменения в номер «Мария Магдалена», который возмутил православную и мусульманскую общественность. Об этом 2 июня заявила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

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«Могу подтвердить, что номер «Мария Магдалена» будет видоизменен. Крест был на концертах в Санкт-Петербурге и в Москве. В туре номер «Мария Магдалена» остается, но с другим решением. Удивит? Удивит! Концерты Филиппа — это всегда спектакль. Никогда Киркоров не выходил просто с микрофоном и пел только лишь от себя. Это всегда история», — цитирует ее «РИА Новости».

Успенская отметила, что «гастрольный тур состоится и это будет настоящий праздник для каждого города».

Ранее в Пятигорске отменили концерт Киркорова, который должен был состояться 19 июня. Отмечалось, что решение связано с рекомендацией Минкультуры РФ, обращением администрации Пятигорска и горожан, а также с мнением РПЦ.

До этого, 6 мая, Киркоров принес извинения за свой танец на кресте. Он отметил, что все, что происходило на сцене, — исключительно фантазийная история, которая не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии.

4 мая телеведущий Борис Корчевников раскритиковал выступление Киркорова, в котором тот ходит по огромному кресту. Он отметил, что таким образом артист оскверняет распятие. По словам Корчевникова, «за подобные действия Господь наказывает».

30 апреля Киркорову исполнилось 55 лет. В честь этого он устроил масштабное концертное шоу с многочисленной сменой нарядов и декораций.

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