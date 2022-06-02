Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

Главе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ (МЧС РФ) Александру Куренкову присвоено звание генерал-лейтенанта. Указ об этом подписал 2 июня президент России Владимир Путин.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — указано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Куренков был назначен на должность главы МЧС РФ в звании генерал-майора. Соответствующий указ главы государства был подписан 25 мая. До этого Куренков проходил службу в Федеральной службе безопасности и Федеральной службе охраны, а затем в Росгвардии в должности помощника директора.

До него пост временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.