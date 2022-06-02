Реклама
Прямой эфир

Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ (МЧС РФ) Александру Куренкову присвоено звание генерал-лейтенанта. Указ об этом подписал 2 июня президент России Владимир Путин.

«Человек на своем месте»: что известно о гибели Евгения Зиничева
Глава МЧС России погиб в Красноярском крае, пытаясь спасти человека

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — указано в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Куренков был назначен на должность главы МЧС РФ в звании генерал-майора. Соответствующий указ главы государства был подписан 25 мая. До этого Куренков проходил службу в Федеральной службе безопасности и Федеральной службе охраны, а затем в Росгвардии в должности помощника директора.

До него пост временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022