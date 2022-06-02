Политолог назвал пособия Польши для украинских беженцев маркетинговым ходом

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в четверг, 2 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал прекращение выплат пособий большей части украинских беженцев в Польше с 1 июля.

«Четыре месяца они продержали этот бесплатный период. Это известный маркетинговый прием: «Купите карточку нашего банка — льготный период два месяца».<...> Евросоюз не резиновый, там хватает своих нахлебников, а кроме того, времена сейчас для ЕС не самые простые», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Мартынов, беженцы в Польше, скорее всего, будут возмущены таким решением и властям страны придется призывать их к порядку.

31 мая польское издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Польши Павла Шефернакера сообщило, что Варшава прекратит выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля. Так, пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается, — инвалиды, а также беременные и многодетные женщины. Данное решение принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно зарабатывать.

17 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз (ЕС) в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев с Украины. По его словам, всего с начала специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса границу Польши пересекли свыше 3 млн беженцев из Украины.

За день до этого замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач отметил, что польская комиссия добивается того, чтобы Еврокомиссия (ЕК) выделила дополнительные средства поддержки стране в связи с наплывом беженцев.

Он подчеркнул, что в финансовой поддержке нуждаются простые граждане, которые зачастую открывают двери своих домов и принимают украинских соседей.

При этом 14 мая в соцсетях появилось видео о том, как поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны. Поляки призвали уроженцев Украины идти служить в армию своей страны либо возвращаться на свои земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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