Работник фермы погиб от удара током в Волгоградской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего животноводческой точки в Волгоградской области. Мужчину ударило током.

Трагедия произошла недалеко от села Красноселец в Быковском районе. По данным правоохранительных органов, на ферме внезапно погас свет, 40-летний чабан решил самостоятельно исправить неполадку. Мужчина направился к трансформаторной будке. Через некоторое время тело рабочего обнаружил владелец животноводческой точки, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Следователи обнаружили на погибшем следы от электротравмы. По факту происшествия проводится проверка.

В конца мая в городе Краснослободске двое рабочих устанавливали рекламный щит и получили поражение током. Пострадавших доставили в больницу в Волгограде. Один из рабочих скончался.