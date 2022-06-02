МИД РФ назвал последствия антироссийских санкций для Евросоюза

Решение Евросоюза (ЕС) о частичном отказе от российской нефти приведет к росту цен, дестабилизации энергетических рынков. Об этом 2 июня заявили в МИД РФ по итогам внеочередного саммита ЕС в Брюсселе.

«Решения ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о запрете на страхование российских торговых судов с высокой долей вероятности спровоцируют дальнейший рост цен, дестабилизируют энергетические рынки, нарушат логистические цепочки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции, а это, в свою очередь, ускорит глобальный продовольственный кризис.

«Вся ответственность за спровоцированные нелегитимными действиями Евросоюза риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне», — заявили в МИД РФ.

Вместе с тем отмечается, что Россия достойно выдержит последствия санкций, останется надежным торговым партнером на международной арене.

31 мая лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. А уже 1 июня президент США Джо Байден сообщил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европа из-за введенных ею санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек также отметил, что частичное эмбарго на импорт российской нефти приведет к еще большему росту цен на нефть в Европе, что, в свою очередь, повысит инфляцию и спровоцирует рецессию.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страны ЕС в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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