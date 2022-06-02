Пассажирский микроавтобус попал в ДТП с грузовиком на трассе в Кузбассе
На 202-м километре трассы Р255 «Сибирь» в Кемеровской области произошло ДТП с микроавтобусом и грузовиком. Об этом 2 июня сообщило ГУ МВД по региону. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 10 пострадавшим пассажирского автобуса.
Инцидент произошел около 12:35 по местному времени в районе деревни Симаново Топкинского муниципального округа.
По предварительным данным правоохранителей, водитель «КамАЗа» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes, перевозившим пассажиров из Новосибирска в Кемерово. В свою очередь микроавтобус столкнулся с автомобилем Scania, следовавшим во встречном направлении.
«На момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 14 человек, четверо из них доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, еще шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью на месте», — уточняет ведомство.
Полиция устанавливают все обстоятельства автоаварии.
Накануне в Рязани два человека получили травмы в результате столкновения мотоцикла и автобуса. По предварительным данным, на улице Черновицкой 53-летний водитель автобуса Ford Transit при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с мотоциклом, которым управлял 34-летний местный житель. По факту аварии проводится проверка.