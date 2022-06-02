Два человека пострадали от осколков украинской ракеты в Донецкой области

Два человека ранены обломками, рухнувшими в городе Енакиево после перехвата системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 2 июня, сообщает штаб территориальной обороны республики.

«Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина», — говорится в Telegram-канале штаба.



Также пострадал ряд домостроений по улице Краснодарской.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что истребительная авиация Вооруженных сил РФ сбила самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Любомировки Николаевской области.

В тот же день Минобороны РФ сообщили, что системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2.

30 мая Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области были перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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