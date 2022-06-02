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Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборону

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана, в четверг, 2 июня, открыто заявила о своей поддержке нынешней власти Украины, передает Zeit Online.

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Меркель сказала о том, что поддерживает «право на самооборону» украинской стороны.

25 февраля она назвала ситуацию на Украине «переломным событием в истории Европы». Она осудила действия Москвы и подчеркнула, что они нарушают нормы международного права.

4 апреля стало известно о том, что Меркель назвала принятое ею в 2008 году решение относительно вступления Украины в НАТО верным. Тогда она выступила против членства Украины в Североатлантическом альянсе.

РФ проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризациии денацификации Украины.

Ситуация в Донбассе существенно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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