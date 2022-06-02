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RaHDIt: хакеры имеют данные о подготовке нападения Киева на Крым и Донбасс

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Хакеры из России и Украины получили подтверждение того, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса предотвратила нападение украинских войск на Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Крым. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал «РИА Новости» один из хакеров RaHDIt при условии анонимности.

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«Вернусь к нашим друзьям из хакерской группы «Берегини», которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть, и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в начале февраля поступила информация о том, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций в Броварах под Киевом было передано три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.

«Понятно, что центру, который занимается психологическими операциями в Киевской области, такие мобильные комплексы очень странно, что передали. Соответственно, они готовились», — заявил хакер группы.

Помимо этого, имеются документы, в которых содержится информация о количестве оружия, которое передавалось Украине от Запада.

«Мы видим в ходе военной операции, как это оружие используется. Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию и это было просто вопросом времени», — подчеркнул участник RaHDIt.

1 июня хакеры группы RaHDIt опубликовали данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, выложив в том числе их телефонные номера, изображения и адреса.

С начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, группа RaHDIt ведет информационный ресурс «Немезида», там и были опубликованы личные данные сотрудников СБУ.

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