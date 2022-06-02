Река Бира разлилась в Биробиджане

В Биробиджане река Бира вышла из берегов. В Дальневосточном УГМС прогнозируют, что в ближайшие дни ожидается дополнительный подъем воды на 20-50 см. Местами уровни могут достигать отметки «Неблагоприятное явление». Сейчас пойма реки в городе подтоплена.

Из-за затяжных дождей возможно кратковременное подтопление низкопойменных мест, специалисты городской администрации в усиленном режиме следят за гидрологической обстановкой.

Под особым контролем — поселки, подверженные подтоплению. На всем протяжении дамбы закрыли шандоры. В случае необходимости оперативно начнет действовать насосная группа, пишет ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в ЕАО началось строительство гидротехнических сооружений, призванных защитить населенные пункты от паводка. В 2022–2024 годах планируется возвести дамбу в районе села Доброго и гидротехническое сооружение, которое защитит от паводковых вод села Дежнево, Квашино, Кукелево и Новое. Кроме того, должны реконструировать 15 км сооружения в районе села Ленинское.