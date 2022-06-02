Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют заморозки в начале июня в Омской области. Температура опустится до –2 градусов.

Согласно прогнозам, 3 июня максимальная температура ночью на юге региона составит +11 градусов, на севере похолодает до –1 градуса. К середине дня воздух прогреется до +15…+20 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

4 июня на севере Омской области температура опустится до –2 градусов, в Омске ожидается +1 градус. В течение дня потеплеет до +15 градусов. Об этом пишет ИА «Город55».

Заморозки прекратятся 5 июня. Температура воздуха повысится до +17 градусов в южной части региона и до +12 градусов на севере. Синоптики ожидают небольшие дожди.

Ранее синоптики спрогнозировали теплый июнь в Татарстане. Средняя месячная температура воздуха превысит норму на 0,5 градуса.